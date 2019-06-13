Подруга Бари Алибасова раскрыла детали состояния продюсера

По словам диетолога Марият Мухиной, создателю группы «На-На» стало лучше, но в реанимации он пробудет как минимум неделю.

Бари Алибасов продолжает оставаться в отделении реанимации института Склифосовского. Медики делают все возможное, чтобы восстановить здоровье 72-летнего продюсера – исключить внутреннее кровотечение и вернуть ему возможность питаться самостоятельно.

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О том, как обстоят дела у Бари Каримовича, рассказала его близкая подруга, диетолог Марият Мухина. По словам женщины, ее держат в курсе состояния звездного друга и обязательно оповестят, если что-то случится.

Пока, к счастью, все идет по плану. Создателю «На-На» стало лучше, динамику его состояния врачи считают хорошей. Но в реанимации он проведет еще как минимум семь дней. Затем, как только он окажется в обычной палате, к нему станет проще попасть посетителям.

«Сейчас у Бари в общем положительная динамика. Уже медикаментозного сна нет. Он приходит в себя», – сообщила Марият порталу Teleprogramma.pro.

Как отметила приятельница Алибасова, ей удалось пообщаться с его супругой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Актриса попросила не поднимать шум вокруг случившегося. Продюсер все расскажет поклонникам сам, как только выздоровеет.

Напомним, Бари Алибасов получил тяжелый химический ожог органов пищеварения, выпив по ошибке жидкость «Крот». В больнице его пришлось ввести в искусственную кому, сейчас у него сохраняется опасность кровотечения в желудке и пищеводе.