Меган Маркл отметит рождение сына на широкую ногу

Меган Маркл, вопреки ожиданиям Букенгемского дворца, где полагали, что рождение ребенка утихомирит супругу принца Гарри, продолжает гнуть свою линию и действовать Елизавете II на нервы.

Герцогиня Сассекская снова собирается нарушить королевский протокол, устроив вечеринку по случаю рождения первенца.

Организовывать праздник в особняке Фрогмор, равно как и в других королевских резиденциях Маркл не позволят — в королевской семье не принято афишировать все, что связано с младенцами.

Поэтому Меган, как и в случае с бейби-шауром, проведет ее в пятизвездочном отеле в США.

На нее она, как и в прошлый раз, пригласит своих звездных друзей, таких как Джордж и Амаль Клуни, Дэвида и Викторию Бекхэмов, Серену Уильямс и других. Вечеринка намечена на конец июля — к этому времени жена Гарри надеется привести себя в форму после родов.

По словам инсайдера, герцогине Сассекской очень не хватает общения со своими голливудскими друзьями, так как она всегда любила весело проводить время. Вот только британским налогоплательщикам из-за ее капризов не до веселья.

Ранее Маркл возмутила население тем, что снова решила апгрейдить резиденцию Фрогмор, хотя на ее ремонт и так были потрачены миллионы долларов.

Кроме этого, британцев не устраивает, что жена рыжебородого Гарри транжирит целые состояния на свой гардероб и одежду малыша, пишет Radar Online.