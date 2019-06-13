НОВОСТИ

Меган Маркл отметит рождение сына на широкую ногу

Герцогиня Сассекская снова нарушит королевский протокол.

Меган Маркл отметит рождение сына на широкую ногу
Меган Маркл закатит вечеринку в честь Арчи. Фото: Global Look Press

Меган Маркл, вопреки ожиданиям Букенгемского дворца, где полагали, что рождение ребенка утихомирит супругу принца Гарри, продолжает гнуть свою линию и действовать Елизавете II на нервы.

Герцогиня Сассекская снова собирается нарушить королевский протокол, устроив вечеринку по случаю рождения первенца.

Организовывать праздник в особняке Фрогмор, равно как и в других королевских резиденциях Маркл не позволят — в королевской семье не принято афишировать все, что связано с младенцами.

Поэтому Меган, как и в случае с бейби-шауром, проведет ее в пятизвездочном отеле в США.

На нее она, как и в прошлый раз, пригласит своих звездных друзей, таких как Джордж и Амаль Клуни, Дэвида и Викторию Бекхэмов, Серену Уильямс и других. Вечеринка намечена на конец июля — к этому времени жена Гарри надеется привести себя в форму после родов.

По словам инсайдера, герцогине Сассекской очень не хватает общения со своими голливудскими друзьями, так как она всегда любила весело проводить время. Вот только британским налогоплательщикам из-за ее капризов не до веселья.

Ранее Маркл возмутила население тем, что снова решила апгрейдить резиденцию Фрогмор, хотя на ее ремонт и так были потрачены миллионы долларов.

Кроме этого, британцев не устраивает, что жена рыжебородого Гарри транжирит целые состояния на свой гардероб и одежду малыша, пишет Radar Online.

Вам может быть интересно:

Двоюродная племянница Елизаветы II едва не нарушила королевский протокол Никаких фото: какие традиции королевских родов нарушила Меган Маркл Елизавета II ради детей Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорвечеринкаМеган МарклМеган Маркл последние новостирождение сынаэтикет
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл отметит рождение сына на широкую ногу
Интересно?
Поделись с друзьями: