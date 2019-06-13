Мамаеву и Кокорину изменили приговор, но не срок заключения

Мосгорсуд принял решение отменить прежний приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Решение изменили в некоторых частях, но наказание оставили прежним: спортсмены будут в тюрьме до осени.

В Мосгорсуде пересмотрели законность приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о хулиганстве и драках. Заседание началось 13 июня в 11 часов утра. Почти шесть часов ушло на то, чтобы суд принял решение.

Поддержать арестантов пришли самые близкие: за Мамаева болела его супруга Алана, а за братьев Кокориных — мама. Пострадавшие стороны решили не присутствовать на заседании. Адвокаты пытались призвать суд к справедливости и настаивали на том, что их подзащитные уже получили свое.

Павел Мамаев был более эмоциональным, видимо, вся ситуация уже давно выводит его из себя. Все происходящее он назвал позором: «Восемь месяцев мы что-то просим. Сегодня уже ничего не хочу. Все, что происходит в суде, — это позор. Я ничего не буду просить. Это очередное шоу для телевидения. Уверен на 200%, что ничего не изменится», — цитирует слова футболиста телеканал «360».

Надо отметить, что заявления спортсмена оказались пророческими. Приговор судья несколько изменила в части списка статей, но срок остался тем же. Кирилл Кокорин и Александр Кокорин получили известные ранее 1 год и 6 месяцев. Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Братья проведут под стражей еще четыре месяца, а их друг — три.

Сторона обвинения и защиты остались недовольны корректировками: первые — из-за упразднения некоторых статей, вторые — из-за отсутствия положительных изменений.