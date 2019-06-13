НОВОСТИ

Мамаеву и Кокорину изменили приговор, но не срок заключения

Мосгорсуд принял решение отменить прежний приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Решение изменили в некоторых частях, но наказание оставили прежним: спортсмены будут в тюрьме до осени.

Мамаеву и Кокорину изменили приговор, но не срок заключения
Мосгорсуд изменил приговор футболистам, но сидеть все равно придется ФОТО: Instagram

В Мосгорсуде пересмотрели законность приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о хулиганстве и драках. Заседание началось 13 июня в 11 часов утра. Почти шесть часов ушло на то, чтобы суд принял решение.

Поддержать арестантов пришли самые близкие: за Мамаева болела его супруга Алана, а за братьев Кокориных — мама. Пострадавшие стороны решили не присутствовать на заседании. Адвокаты пытались призвать суд к справедливости и настаивали на том, что их подзащитные уже получили свое.

Павел Мамаев был более эмоциональным, видимо, вся ситуация уже давно выводит его из себя. Все происходящее он назвал позором: «Восемь месяцев мы что-то просим. Сегодня уже ничего не хочу. Все, что происходит в суде, — это позор. Я ничего не буду просить. Это очередное шоу для телевидения. Уверен на 200%, что ничего не изменится», — цитирует слова футболиста телеканал «360».

Надо отметить, что заявления спортсмена оказались пророческими. Приговор судья несколько изменила в части списка статей, но срок остался тем же. Кирилл Кокорин и Александр Кокорин получили известные ранее 1 год и 6 месяцев. Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Братья проведут под стражей еще четыре месяца, а их друг — три.

Сторона обвинения и защиты остались недовольны корректировками: первые — из-за упразднения некоторых статей, вторые — из-за отсутствия положительных изменений.

Вам может быть интересно:

Лунгин сравнил суд над Серебренниковым с делом Кокорина и Мамаева Жены Кокорина и Мамаева не согласны с приговором суда Любовно-футбольный треугольник: экс-жена Глушакова встречается с женатым адвокатом избитого Кокориным Дениса Пака

Тэги:

Александр Кокориндело Мамаева и Кокоринасуд
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мамаеву и Кокорину изменили приговор, но не срок заключения
Интересно?
Поделись с друзьями: