Пьеру Ришару вручат почетного «Золотого орла»

Пьер Ришар станет почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный источник», который состоится 20 июля в городе-курорте Ессентуки. Знаменитому французскому актеру и режиссеру вручат почетную премию «Золотой орел» за вклад в мировой кинематограф.

Организаторы выразили признательность артисту за то, что тот нашел возможность прилететь в Минеральные воды, и поддержку киномероприятия. Сейчас Ришар занят на съемках в Касабланке, и добираться до Ессентуков ему придется с тремя пересадками.

В этом году зрителям представят конкурсную программу, в которую вошли 12 фильмов, выпущенных в 2018-2019 годах. Во внеконкурсной программе им покажут короткометражные ленты.

Любителей кинематографа также ждут творческие встречи с известными постановщиками и артистами, такими как Ирина Муравьева, Алла Демидова и другими.

«Хрустальный источник» стартует 20 июля и продлится до 27 числа, передает ТАСС. Это будет уже второе по счету мероприятие. Впервые оно прошло в 2018 году. Тогда на фестиваль пришли более 43 тысяч зрителей.

Напомним, что Пьер Ришар полюбился отечественному зрителю после ряда комедий, таких как «Высокий блондин в черном ботинке», «Укол зонтиком», «Невезучие», «Игрушка», «Папаши» и многих других.