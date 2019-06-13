От Пугачевой до Собчак: сын Алибасова рассказал о видеоархиве отца

Бари-младший уверяет, что самое ценное в возможном завещании отца - вовсе не квартиры и акции на миллионы рублей, а уникальные исторические записи, на которых можно увидеть сегодняшних кумиров россиян в молодом возрасте.

Бари Алибасов находится в больнице, пока врачи не дают положительных прогнозов, но и не пугают самым страшным – состояние продюсера стабильно, хотя ситуация не из легких. Тем временем вокруг Бари Каримовича разворачивается настоящая буря интриг, охватывающая его недвижимость, творческие права и финансовые активы.

Сын Бари Алибасова уверен, что всех рассудит завещание, которое отец оформит, как только ему станет лучше. Но основная ценность вовсе не в деньгах и квартирах – куда важнее разобраться с видеоархивом, который за свою жизнь успел собрать продюсер.

«Это будет стоить миллиарды! У отца огромный архив, записанный на «бетакамы». Можно увидеть уникальные кадры, например, первый рок-концерт группы «Интеграл», концерты молодой Пугачевой, снятые из-за кулис», — рассказывает «Комсомольской правде» Бари Алибасов-младший.

И это далеко не все. На записях можно найти дискотеки, где танцевал Михаил Горбачев, и веселую Ксению Собчак. В то время светская львица была совсем молодой и не отказывала себе в увеселительном времяпровождении.

«Плача и визжа, она выбирается на сцену во время концерта «На-На», пытается стянуть трусы с Политова и Левкина. Кадры будут историей двух поколений», — рассуждает Алибасов.

Место хранения архива держится в секрете, судя по всему, о нем знает только настоящий владелец Бари Каримович. Не исключено, что пленка со временем окажется в госархиве.