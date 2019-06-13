Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад

Принц Гарри вместе с супругой 8 июня посетили знаменный марш в честь официального дня рождения королевы, но не взяли с собой Арчи.

В минувшую субботу, 8 июня, Елизавета II отметила свой официальный 93-й день рождения.

В честь этого события был дан парад, за которым с балкона наряду с именинницей наблюдали другие члены королевской семьи, в том числе и самые юные — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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Однако среди детей не оказалось их кузена Арчи. Хотя многие британцы были убеждены, что Меган Маркл нарушит протокол и появится на публике вместе с малышом, они ошиблись. Герцогиня Сассекская прибыла на парад со своим супругом, но без первенца.

По словам инсайдера, брать Арчи на знаменный марш запретила сама королева, так как малыш «слишком мал», чтобы присутствовать на балконе при таком скоплении людей. В связи с этим было решено оставить новорожденного дома.

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Шеф-редактор королевского издания Majesty Ингрил Сьювард отметила, что Елизавета II через своего личного секретаря наверняка сказала, что Арчи слишком мал, чтобы быть на балконе Букингемского дворца, и на самом деле так оно и есть.

«Она считает, что мероприятие должно приносить детям радость, но они не должны быть младше принца Луи и от них требуется хорошее поведение. Детская истерика — это последняя вещь, которую бы королева хотела, чтобы видели миллионы телезрителей», — отметила журналист.

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В свою очередь королевский журналист Ричард Фитцвильямс считает, что брать с собой Арчи не захотели сами Гарри и Меган, чтобы не отвлекать внимания от именинницы и парада, пишет The Sun.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что Меган Маркл не хотела ехать на день рождения королевы.