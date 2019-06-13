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Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому

Состояние мужчины – критическое, врачи опасаются давать какие-либо прогнозы.

Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому
Кадр из видео программы VIP-каприз на YouTube

Известный телеведущий Михаил Рольник находится в критическом состоянии. Мужчину, прославившегося после выхода на MTV программ «Shit-парад» и «12 злобных зрителей», экстренно госпитализировали, он впал в кому.

По пока неподтвержденным официально сведениям, Михаил употреблял спиртное в компании приятеля на одной из детских площадок столицы. Прохожие вызвали скорую помощь, когда обратили внимание на двух лежащих на земле граждан.

Когда медики спешно прибыли на место происшествия, выяснилось, что Рольник и его друг потеряли сознание уже несколько часов назад. Проведенные анализы показали, что в крови телеведущего 4,2 промилле алкоголя, что эквивалентно сразу нескольким бутылкам крепкого спиртного, выпитого за короткий срок. Выяснилось, что молодые люди употребляли и другие вещества.

Товарищу Михаила повезло: его состояние улучшилось. Прогнозы о здоровье самого телеведущего врачи дать не могут, он продолжает оставаться в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, шоу «12 злобных зрителей» стало одним из первых и самых популярных на MTV Рольник появился на проекте в ноябре 1999 года, сменив на посту ведущего Яну Чурикову. К творческому коллективу «Shit-парада» Михаил присоединился в 2001 году.

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Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому
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