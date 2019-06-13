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Кейт Миддлтон разочаровала свою юную поклонницу

Герцогиня Кембриджская извинилась за свой внешний вид перед девочкой в маленьком английском городке.

Кейт Миддлтон разочаровала свою юную поклонницу
Кейт Миддлтон пришлось извиняться перед юной поклонницей. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям с удовольствием провели день на северо-западе Англии в городке Камбрия, где пообщались с его жителями.

Визит герцога и герцогини Кембриджских включал также визит на ферму, где оба супруга доказали, что отнюдь не белоручки и умеют обращаться с овцами.

Для визита в сельскую Англию Кейт выбрала жакет оливкового цвета от Troy London за 350 долларов, который надела поверх белой рубашки и серого джемпера, обтягивающие джинсы, стоимостью 317 долларов и туристические ботинки от Chloe.

Но несмотря на дорогую брендовую одежду, образ герцогини Кэтрин понравился не всем. Одна из ее юных поклонниц была разочарована, что ее кумир появилась на публике не в платье диснеевской принцессы из мультфильма «Холодное сердце».

Малышка и ее сестра подарили Кейт букет цветов и пожали ей руку.

«Это принцесса. Вы же любите принцесс», – сказал дочерям их отец и добавил, обращаясь к супруге принца Уильяма, что его младшая дочь спрашивает, наденет ли она свое платье, как у принцессы Эльзы.

Кейт Миддлтон оделась не как принцесса Эльза. Кадр
Фанатка огорчилась, что Кейт Миддлтон одета не как принцесса Эльза. Кадр из мультфильма «Холодное сердце» (2013)

Герцогине пришлось извиняться перед малышкой. «Я знаю, мне очень жаль. Я пришла в брюках и жакете, потому что собираюсь посетить овцеферму», – цитирует Кейт издание Mirror.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостимода и стильпринцессы DisneyХолодное сердце
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Кейт Миддлтон разочаровала свою юную поклонницу
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