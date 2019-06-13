Кейт Миддлтон разочаровала свою юную поклонницу

Герцогиня Кембриджская извинилась за свой внешний вид перед девочкой в маленьком английском городке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с удовольствием провели день на северо-западе Англии в городке Камбрия, где пообщались с его жителями.

Визит герцога и герцогини Кембриджских включал также визит на ферму, где оба супруга доказали, что отнюдь не белоручки и умеют обращаться с овцами.

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Для визита в сельскую Англию Кейт выбрала жакет оливкового цвета от Troy London за 350 долларов, который надела поверх белой рубашки и серого джемпера, обтягивающие джинсы, стоимостью 317 долларов и туристические ботинки от Chloe.

Но несмотря на дорогую брендовую одежду, образ герцогини Кэтрин понравился не всем. Одна из ее юных поклонниц была разочарована, что ее кумир появилась на публике не в платье диснеевской принцессы из мультфильма «Холодное сердце».

Малышка и ее сестра подарили Кейт букет цветов и пожали ей руку.

«Это принцесса. Вы же любите принцесс», – сказал дочерям их отец и добавил, обращаясь к супруге принца Уильяма, что его младшая дочь спрашивает, наденет ли она свое платье, как у принцессы Эльзы.

Герцогине пришлось извиняться перед малышкой. «Я знаю, мне очень жаль. Я пришла в брюках и жакете, потому что собираюсь посетить овцеферму», – цитирует Кейт издание Mirror.