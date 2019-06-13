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Пугачева и Ротару на архивном видео спели хит «Тату»

Звезды исполнили знаменитую композицию «Нас не догонят».

Пугачева и Ротару на архивном видео спели хит «Тату»
Пугачева и Ротару спели "Нас не догонят"/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилось архивное видео. На кадрах можно увидеть, как певица вместе с другой звездой Софией Ротару поют песню группы «Тату» «Нас не догонят». Запись, судя по всему, сделана около двадцати лет назад на одной из праздничных программ.

Напомним, что после политического конфликта между Россией и Украиной София Ротару перестала давать концерты в нашей стране. Правда, по слухам, порой она все-таки появляется на территории РФ, выступая на закрытых частных вечеринках.

Софию Ротару в Советском Союзе всегда считали второй по популярности исполнительницей после Аллы Пугачевой. При этом у звезд вполне нормальные отношения. Правда, в последние годы в беседах с журналистами они предпочитали не высказываться друг о друге.

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева в апреле этого года отпраздновала семидесятилетний юбилей. У нее состоялся концерт в Кремлевском дворце. Что касается Софии Ротару, то она на полтора года старше Пугачевой. В августе этого года ей исполнится уже 72 года.

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Тэги:

Алла Пугачевагруппа "Тату"Песня "Нас не догонят"София Ротару
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Пугачева и Ротару на архивном видео спели хит «Тату»
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