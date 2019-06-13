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Павел Мамаев не надеется на снисхождение суда

Полузащитника «Краснодара» приговорили почти к полуторам годам тюрьмы за побои и хулиганство.

Павел Мамаев не надеется на снисхождение суда
Павел Мамаев Фото: Eastnews

Скандально известный игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев не ждет от суда какого-либо снисхождения и считает процесс лишь «шоу».

Мамаева и его друга, форварда «Зенита» Александра Кокорина, приговорили к полутора годам тюрьмы за несколько драк, в одну из которых угодил столичный чиновник. Футболистов судили за побои и хулиганство.

Защита Мамаева решила обжаловать приговор и подала апелляцию. Ее рассмотрит Мосгорсуд в среду, 13 июня. Сам футболист на благоприятный исход не надеется.

«Все происходящее — это позор. Я уверен на 1000 процентов, что сегодня ничего не изменится», – заявил он «РИА Новости», добавив, что все это «просто шоу».

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Тэги:

"Зенит"Александр КокоринкраснодарПавел Мамаев
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Павел Мамаев не надеется на снисхождение суда
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