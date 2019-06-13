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Самая красивая киберспортсменка России найдена мертвой

Причиной смерти Лилии Новиковой стал несчастный случай.

Самая красивая киберспортсменка России найдена мертвой
Умерла «красивейшая игрок в покер» Лилия Новикова. Фото: instagram.com/liay5/

«Самая красивая», по версии российских СМИ, игрок в покер Лилия Новикова найдена мертвой у себя в ванной. Тело 26-летней девушки обнаружила ее соседка.

Причиной смерти стал несчастный случай – звезда карточного стола заряжала телефон в ванной и скончалась от электрошока.

Лилия была дома одна. Ее тело нашли на полу в ванной в ее московской квартире на Кутузовском проспекте. Предположительно, она заряжала телефон или какой-то другой девайс, и ее ударило током.

Девушка была высококлассным инженером, получив образование в одном из престижных российских вузов. Девушку звали на работу ведущие промышленные компании, но вместо этого она стала профессиональным игроком в покер.

Лилия принимала участие как в обычных, так и онлайн-турнирах. Она также вела собственные веб-каналы по игре в покер. У нее был заключен контракт с интернет-порталом по покеру PokerStars. Она также проводила в Сети мастер-классы для начинающих.

Родители Лилии начали волноваться после того, как та не ответила на их звонки. Они попросили соседку проверить ее квартиру, она и обнаружила тело девушки.

В следственном комитете сообщили, что результаты первой проверки показали: молодая женщина умерла от полученного электрошока.

Согласно некоторым сведениям, несчастный случай произошел из-за неполадок в телефоне, однако в других сообщениях говорится, что смерть наступила из-за того, что девушка получила травму головы в результате падения на пол после удара током.

Точная причина смерти будет названа после проведения судмедэкспертизы.

Кроме игры в покер Лилия увлекалась сноубордингом, греблей и боксом. Она также запустила онлайн-магазин, где продавала одежду с карточными мотивами, пишет Daily Mail.

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Самая красивая киберспортсменка России найдена мертвой
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