НОВОСТИ

Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске

Телеведущий считает, что Платон уже должен «включать голову».

Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске
Шепелев ввел штрафы для сына/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске. По его словам, в последнее время мальчик начал перегибать палку. Он, к примеру, пописал в ванную и посчитал, что это нормально. Телеведущий дал сыну тряпку и заставил все вытирать. Также Шепелев рассказал, что ребенок после вечерней сказки любит бегать по квартире. Потом он не может заснуть и жалуется, что ему страшно.

«Поэтому, кто встал — тому штраф — день без сладкого. Самое строгое, что я когда-либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет!» – заявил Дмитрий Шепелев.

Известный телеведущий задался вопросом, как можно одновременно быть строгим, но при этом остаться сыну другом. Он попросил совета у подписчиков.

Отметим, что Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына после смерти супруги от рака мозга в 2015 году. Родные Жанны жалуются, что он не дает им видеться с ребенком. Сам Шепелев этот факт не комментирует. О том, что телеведущий перешел границы дозволенного, говорила и певица Ольга Орлова. Она крестная мама Платона Шепелева. Певица даже записывала обращение к «нерадивому отцу». Правда, все ее мольбы пока остались без ответа.

Вам может быть интересно:

Дмитрию Шепелеву по ночам снятся Бейонсе и Рианна Семья Фриске может лишиться авторских прав на песни Жанны Сын Жанны Фриске предпочел попкорн просмотру мультфильма с Дмитрием Шепелевым

Тэги:

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: