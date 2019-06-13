Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске. По его словам, в последнее время мальчик начал перегибать палку. Он, к примеру, пописал в ванную и посчитал, что это нормально. Телеведущий дал сыну тряпку и заставил все вытирать. Также Шепелев рассказал, что ребенок после вечерней сказки любит бегать по квартире. Потом он не может заснуть и жалуется, что ему страшно.

«Поэтому, кто встал — тому штраф — день без сладкого. Самое строгое, что я когда-либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет!» – заявил Дмитрий Шепелев.

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Известный телеведущий задался вопросом, как можно одновременно быть строгим, но при этом остаться сыну другом. Он попросил совета у подписчиков.

Отметим, что Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына после смерти супруги от рака мозга в 2015 году. Родные Жанны жалуются, что он не дает им видеться с ребенком. Сам Шепелев этот факт не комментирует. О том, что телеведущий перешел границы дозволенного, говорила и певица Ольга Орлова. Она крестная мама Платона Шепелева. Певица даже записывала обращение к «нерадивому отцу». Правда, все ее мольбы пока остались без ответа.