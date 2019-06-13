Звезда «Секса в большом городе» умерла по дороге в больницу

Актриса Сильвия Майлз скончалась в США. Сердце звезды «Секса в большом городе» перестало биться в 94 года. Она почувствовала себя плохо и успела вызвать скорую помощь.

Медики приняли решение о срочной госпитализации пациентки, так как у нее возникли проблемы с дыханием, но довезти ее до больницы не успели. Женщина умерла по пути в лечебное учреждение.

Родные признаются, что Сильвия Майлз прожила долгую и интересную жизнь. Она блистала в таких картинах, как «Секс в большом городе», «Полуночный ковбой», «Прощай моя красавица», не раз номинировалась на «Оскар».

Популярность пришла к актрисе, когда она перешагнула сорокалетний рубеж. Майлз сыграла вместе с Джоном Войтом в «Полуночном ковбое». Роль проститутки из Верхнего Ист-Сайда так запомнилась экспертам и критикам, что ее номинировали на «Оскар» как лучшую актрису второго плана. А за пятиминутную сцену с Робертом Митчемом в «Прощай, моя красавица» Сильвия была повторно номинировала на «Оскар».

Последняя работа Майлз — драма «Уолл Стрит: Деньги не спят», сообщает телеканал «360».