Овечкин с женой побывал на концерте Бузовой в Турции

Телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram разместила фотографию с одним из лучших хоккеистов мира Александром Овечкиным, который выступает в НХЛ. Вместе со своей женой Анастасией Шубской, а также баскетболистом Виталием Фридзоном, они пожаловали на концерт звездной исполнительницы в Турции.

«Когда Александр Овечкин танцует под Бузову. Люблю», — подписала снимок певица. При этом в сторис Instagram она разместила несколько забавных нарезок. На кадрах можно увидеть, как Шубская и Овечкин встречаются с Бузовой. «Арбузы приехали!» — радостно заявляет спортсмен. В это время Шубская и Бузова обнимаются. Потом певица начинает любезничать с хоккеистом. И здесь не обходится без теплых объятий.

Отметим, что не так давно Ольга Бузова расстроилась, что на музыкальной премии «МУЗ-ТВ» ей не удалось победить в номинации «Лучшее женское видео». Заветная тарелка досталась Полине Гагариной. При этом, когда та выходила на сцену, то многие фанаты скандировали фамилию Бузовой, намекая, что победа должна была достаться их любимице.

Александр Овечкин находится в отпуске вместе с женой и сыном. На недавнем чемпионате мира по хоккею, где сборная России выиграла бронзовые награды, фанаты раскритиковали хоккеиста и его супругу. Звезды в ответ заявили, что в России много псевдоболельщиков, которые поддерживают игроков только в моменты побед. Если же команда проигрывает, то они тут же отворачиваются от хоккеистов.