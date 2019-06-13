Андреев из «Иванушек International» не может уехать в отпуск из-за сына

Семья планирует отправиться в Турцию, где у них собственная квартира.

Кирилл Андреев лелеет мысль о скором отпуске. Он планирует отправиться в Турцию, но отдыхать будет не в отеле, а в своей квартире. Уже несколько лет у певца имеется недвижимость в этой стране. Трехкомнатную квартиру он купил, продав мамину однушку в столице. Сделка оказалась удачной – расположение жилплощади на зависть многим.

«Четыре ресторана, хамам, два километра до пляжа – красота! – делится с сайтом Dni.ru Андреев. – Ездим туда постоянно, чтобы наплаваться и надышаться свежим морским воздухом».

Отправиться на море прямо сейчас у звезды нет возможности: нужно дождаться, когда сын-первокурсник закончит учебу и уйдет на летние каникулы.

Кирилл Андреев-младший окончил школу при Андреевском монастыре, в свободное от учебы время занимается баскетболом и рукопашным боем. Отец признается, что строго следит за воспитанием сына и держит 19-летнего парня в ежовых рукавицах.

«Так могу посмотреть, что мало не покажется, и все сразу становится ясно. Важно иметь с ребенком доверительный контакт все время», – резюмирует певец.

А вот у другого участника популярной группы все не так гладко на семейном поприще. Весной появились новости, что от Григорьева-Апполонова ушла жена. Перед этим долго ходили слухи, что причиной разлада в семье стала супружеская неверность. Сам рыжий из «Иванушки International» сначала подтвердил, что они с женой решили пожить отдельно, а потом попросил ее вернуться обратно в семью. Что касается домыслов об измене супруги, то певец уверен – это лишь слухи, пишет сайт OA.