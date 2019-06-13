Нетиевский намекнул на «ограниченность» юмористов из «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в Instagram ответил членам команды, которые в одном из недавних интервью обвинили его в «сумасшествии». Напомним, что во время беседы с журналистом одного из центральных изданий Сергей Исаев и Дмитрий Соколов сказали, что Нетиевский «не дружит с головой», потому что затеял спор с коллективом. Они якобы до сих пор не могут понять его целей.

Чуть позже в Instagram Нетиевский намекнул, что не боится идти против течения. Ранее шоумен рассказывал, что одной из основных причин его ухода из «Уральских пельменей» стал тот факт, что он перестал развиваться и расти в коллективе.

«Отмечаем день России от души, не сдерживайтесь, отпустите себя, будьте спонтанными, не бойтесь, что некоторые ограниченные люди сочтут вас сумасшедшим, ведь чтоб сойти с ума, нужно его иметь. Как вы отрываетесь? Беспокоит ли вас то, что о вас подумают окружающие?» – заявил Сергей Нетиевский, явно намекнув на слова бывших коллег в свой адрес.

Напомним, что спор за интеллектуальное творчество «Уральских пельменей» с бывшим директором длится уже несколько лет.