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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актеру стыдно, что уход звезды 1950-х остался незамеченным.

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Садальский сообщил о смерти Ирины Бржевской/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской. Он отметил, что звезда умерла еще два месяца назад, но ее уход остался незамеченным в СМИ.

Станислав Садальский, Ирина Бржевская
Садальский возмущен, что никто не написал о смерти певицы Бржевской/globallookpress.com

Как заметил актер, про нынешних звезд СМИ пишут каждый день, а вот о певице, которую однажды прямо на руках со сцены унес космонавт Юрий Гагарин, не было сказано ни слова.

«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день – «Льдиночка», «Московские окна», «Хороши вечера на Оби», – рассказал актер о своих музыкальных предпочтениях.

Последняя встреча Садальского с Бржевской состоялась пять лет назад в эфире одной из программ центрального телевидения. Увы, певицу тогда не пустили в кадр, посчитав, что она будет не интересна зрителям. Как заметил Садальский, он много раз напоминал о ней телевизионщикам. Просил, чтобы о ней сделали сюжет, пока она была жива. Однако никто его не услышал, а сейчас уже поздно.

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Тэги:

Ирина БржевскаяСтанислав СадальскийЮрий Гагарин
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
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