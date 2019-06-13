Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской. Он отметил, что звезда умерла еще два месяца назад, но ее уход остался незамеченным в СМИ.

Как заметил актер, про нынешних звезд СМИ пишут каждый день, а вот о певице, которую однажды прямо на руках со сцены унес космонавт Юрий Гагарин, не было сказано ни слова.

больше по теме Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной Актер заявил, что в этой истории не последнюю роль сыграл ее племянник.

«Я ее большой поклонник. Был, есть и буду. Друзья не дадут соврать, голос Бржевской звучит в моем доме каждый день – «Льдиночка», «Московские окна», «Хороши вечера на Оби», – рассказал актер о своих музыкальных предпочтениях.

Последняя встреча Садальского с Бржевской состоялась пять лет назад в эфире одной из программ центрального телевидения. Увы, певицу тогда не пустили в кадр, посчитав, что она будет не интересна зрителям. Как заметил Садальский, он много раз напоминал о ней телевизионщикам. Просил, чтобы о ней сделали сюжет, пока она была жива. Однако никто его не услышал, а сейчас уже поздно.