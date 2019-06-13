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Виторган двусмысленной фотографией выразил отношение к «Кинотавру»

Известный актер находится на кинофестивале в Сочи.

Виторган двусмысленной фотографией выразил отношение к «Кинотавру»
Виторган высказался о "Кинотавре"/globallookpress.com

Актер Максим Виторган достаточно странной и двусмысленной фотографией выразил свое отношение к кинофестивалю «Кинотавр», который в эти дни проходит в Сочи. В сторис Instagram он разместил снимок надувной игрушки. «Кинотавр» — это сила!» — подписал он фотографию.

Максим Виторган, кинофестиваль "Кинотавр", Ксения Собчак
Виторган разместил в Сети странный снимок/instagram.com/mvitorgan/

Отметим, что приехав на «Кинотавр», Виторган попал в щекотливую ситуацию. На фестивале он столкнулся с бывшей супругой Ксенией Собчак и ее новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым. Звезды сделали вид, что не знают друг друга.

Напомним, минувшей зимой широкую огласку получила драка между Виторганом и Богомоловым около одной из московских кофеен. В итоге стычки актер сломал режиссеру в нос.

Чуть позже Виторган и Собчак объявили, что в их семейной жизни давно поставлена точка. При этом оба заверили, что останутся друзьями ради совместного ребенка. Дальнейшие события показали, что они действительно ладят, уделяя много времени Платону и его воспитанию.

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Тэги:

"Кинотавр" 2019Ксения СобчакМаксим Виторган
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Виторган двусмысленной фотографией выразил отношение к «Кинотавру»
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