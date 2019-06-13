НОВОСТИ

Таисия Повалий растрогала поклонников стихами Анны Ахматовой

У памятника поэтессе певица прочитала одно из своих любимых стихотворений.

Таисия Повалий растрогала поклонников стихами Анны Ахматовой
Таисия Повалий растрогала поклонников проникновенными стихами Ахматовой ФОТО: Серей Шахиджанян/КП

Таисия Повалий не раз делилась с подписчиками, что очень любит творчество Анны Ахматовой. Поэтесса занимает особое место в сердце исполнительницы, ее стихи часто звучат из уст народной артистки Украины.

23 июня со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века исполнится 130 лет. Отдавая дань памяти автору, певица пришла в парк в центре Киева, где установлен памятник Ахматовой. Одетая во все черное, Повалий прочла стих, написанный в 1935 году, но, как отмечают подписчики певицы, актуальный и сейчас.

В Instagram Повалий подписчики сходятся во мнении, что от прочтения бегут «мурашки по телу». «Господи, насколько же это жизненно и актуально. Очень сильно», – пишут фолловеры.

Таисия Повалий давно снискала славу мудрой и рассудительной артистки. Она следит за качеством своих песен, ее минуют скандалы, а подписчики не оставляют на ее странице гневные комментарии. А вот позитивных отзывов предостаточно и часто они адресованы не только внутреннему миру исполнительницы, но и ее внешнему облику.

В свои 54 года Повалий выглядит превосходно. Она следит за модой и часто предугадывает тренды, появляясь на публике в стильных вещах. А ведь совсем скоро исполнительница станет бабушкой, пишет OA.

Вам может быть интересно:

Помолодевшая Таисия Повалий вернулась в Киев Моложе и моложе: 54-летняя Повалий отметилась в кепке и узких джинсах Таисия Повалий приняла участие в смелой фотосессии для обложки нового альбома

Тэги:

КиевпевицасоцсетистихиТаисия ПовалийУкраина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Таисия Повалий растрогала поклонников стихами Анны Ахматовой
Интересно?
Поделись с друзьями: