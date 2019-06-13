Таисия Повалий растрогала поклонников стихами Анны Ахматовой

Таисия Повалий не раз делилась с подписчиками, что очень любит творчество Анны Ахматовой. Поэтесса занимает особое место в сердце исполнительницы, ее стихи часто звучат из уст народной артистки Украины.

23 июня со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века исполнится 130 лет. Отдавая дань памяти автору, певица пришла в парк в центре Киева, где установлен памятник Ахматовой. Одетая во все черное, Повалий прочла стих, написанный в 1935 году, но, как отмечают подписчики певицы, актуальный и сейчас.

В Instagram Повалий подписчики сходятся во мнении, что от прочтения бегут «мурашки по телу». «Господи, насколько же это жизненно и актуально. Очень сильно», – пишут фолловеры.

Таисия Повалий давно снискала славу мудрой и рассудительной артистки. Она следит за качеством своих песен, ее минуют скандалы, а подписчики не оставляют на ее странице гневные комментарии. А вот позитивных отзывов предостаточно и часто они адресованы не только внутреннему миру исполнительницы, но и ее внешнему облику.

В свои 54 года Повалий выглядит превосходно. Она следит за модой и часто предугадывает тренды, появляясь на публике в стильных вещах. А ведь совсем скоро исполнительница станет бабушкой, пишет OA.