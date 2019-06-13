Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает находиться в Турции со своим отцом, а также его второй супругой Ольгой и братом. В сторис Instagram Ольги Алдониной появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть, как футболист Евгений Алдонин бросает с плеч дочь в воду в бассейне. Девочка очень счастлива. Потом ту же процедуру он провернул с ее братом. Вся семья безумно счастлива на отдыхе.

Вера Алдонина уже несколько недель находится в Турции. У ее отца в этой стране летом открылась детская школа. Он обучает юных футболистов премудростям игры в футбол.

Отметим, что через несколько месяцев Вера Алдонина должна вступить в наследство. Ей достанется квартира матери, стоимость которой оценивается в сто миллионов рублей. Впрочем, на часть имущества, как утверждают родственники Юлии Началовой, претендует ее друг хоккеист Александр Фролов. Сам спортсмен утверждает, что он в этой истории жертва и всего лишь защищается. Квартира Началовой ему не нужна.

Добавим, что недавно прошли слухи, что крест на могиле певицы замироточил. Кроме того, утверждалось, что на Троекуровское кладбище зачастили фанаты Началовой, которые заряжают крема и воду на погосте.