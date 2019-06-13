НОВОСТИ

Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне

Вера Алдонина весело проводит время в Турции.

Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне
Дочь Началовой веселится на отдыхе в Турции/globallookpress.com

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает находиться в Турции со своим отцом, а также его второй супругой Ольгой и братом. В сторис Instagram Ольги Алдониной появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть, как футболист Евгений Алдонин бросает с плеч дочь в воду в бассейне. Девочка очень счастлива. Потом ту же процедуру он провернул с ее братом. Вся семья безумно счастлива на отдыхе.

Юлия Началова, Вера Алдонина
Дочь Началовой веселится в Турции/instagram.com/ole_ole4ka/

Вера Алдонина уже несколько недель находится в Турции. У ее отца в этой стране летом открылась детская школа. Он обучает юных футболистов премудростям игры в футбол.

Отметим, что через несколько месяцев Вера Алдонина должна вступить в наследство. Ей достанется квартира матери, стоимость которой оценивается в сто миллионов рублей. Впрочем, на часть имущества, как утверждают родственники Юлии Началовой, претендует ее друг хоккеист Александр Фролов. Сам спортсмен утверждает, что он в этой истории жертва и всего лишь защищается. Квартира Началовой ему не нужна.

Добавим, что недавно прошли слухи, что крест на могиле певицы замироточил. Кроме того, утверждалось, что на Троекуровское кладбище зачастили фанаты Началовой, которые заряжают крема и воду на погосте.

Вам может быть интересно:

Откровенное признание: Бузова в Турции мечтает о поцелуях «Изменял направо и налево»: подруга Началовой поведала о Ланском Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»

Тэги:

Вера АлдонинаОльга АлдонинаТурцияЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне
Интересно?
Поделись с друзьями: