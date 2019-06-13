НОВОСТИ

В Сеть попала фотография юного Максима Галкина с отцом

На снимке будущей звезде не больше пяти лет.

В Сеть попала фотография юного Максима Галкина с отцом
Максим Галкин очень любил своего отца/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография совсем еще юного телеведущего Максима Галкина с папой. На снимке будущей звезде не больше пяти лет. Фотография, судя по всему, сделана в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов. Максим Галкин на фото сидит на скамеечке. Он как две капли воды похож на своего отца.

Отметим, что отец Максима Галкина достаточно известная личность. Александр Александрович дослужился до должности генерал-полковника. С 1987 по 1997 год он возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ. Кроме того, мужчина был депутатом Государственной думы. Отец юмориста скончался в 2002 году.

Напомним, что Максим Галкин уже на протяжении почти восьми лет живет в браке с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. От этого брака в 2013 году родились близнецы Гарри и Лиза Галкины.

На своей страничке в соцсетях Галкин регулярно выкладывает видеозаписи со своими детьми. При этом телеведущий много рассказывает и о своей личной жизни.

Вам может быть интересно:

День России Галкин встретил вместе с детьми Ремейк фото: Киркоров повторил свой кадр из прошлого Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова

Тэги:

Александр Галкинархивное фотоМаксим Галкин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сеть попала фотография юного Максима Галкина с отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: