В Сеть попала фотография юного Максима Галкина с отцом

На снимке будущей звезде не больше пяти лет.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография совсем еще юного телеведущего Максима Галкина с папой. На снимке будущей звезде не больше пяти лет. Фотография, судя по всему, сделана в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов. Максим Галкин на фото сидит на скамеечке. Он как две капли воды похож на своего отца.

Отметим, что отец Максима Галкина достаточно известная личность. Александр Александрович дослужился до должности генерал-полковника. С 1987 по 1997 год он возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ. Кроме того, мужчина был депутатом Государственной думы. Отец юмориста скончался в 2002 году.

Напомним, что Максим Галкин уже на протяжении почти восьми лет живет в браке с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. От этого брака в 2013 году родились близнецы Гарри и Лиза Галкины.

На своей страничке в соцсетях Галкин регулярно выкладывает видеозаписи со своими детьми. При этом телеведущий много рассказывает и о своей личной жизни.