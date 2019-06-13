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«Не гнушается делать селфи в больнице»: Ленина пристыдила Алибасова-младшего

Подруга продюсера пообещала наследнику неприятные сюрпризы.

«Не гнушается делать селфи в больнице»: Ленина пристыдила Алибасова-младшего
Лена Ленина пообещала Алибасову-младшему неприятные сюрпризы. Фото: globallookpress

Светская львица Лена Ленина очень близко к сердцу принимает трагедию, разыгравшуюся с ее давним близким другом Бари Алибасовым, который случайно вместо сока выпил средство для прочистки труб. В какой-то момент под угрозой оказалась даже жизнь известного продюсера, и Лена призвала всех молиться за его здоровье.

При этом Ленина крайне негативно воспринимает весь шум, который поднялся вокруг Алибасова. Источниками его стали, по мнению подруги продюсера, родственники и близкие. Лена предположила, что, выйдя из больницы, сам Бари Каримович будет, в первую очередь, недоволен хайпом.

«Фото Бари, прикованного к больничной койке, шокировали всех. Медперсонал намекает, что Алибасов впадает в буйство из-за седативных препаратов, которые ему колят. И он перестал узнавать жену», — перечисляет Лена Ленина в беседе с журналистами кр.ru.

А ведь супруга продюсера тоже чувствует себя неважно и каждый день ездить к мужу не может.

Селфи Алибасова-младшего с отцом в больнице. Фото
Лена Ленина уврена, что Бари Алибасов будет недоволен поднятым хайпом, поднятым в связи с инцидентом. Фото: vk.com/barialibasov

«Поэтому наведывается сын и не гнушается делать селфи из больницы», — отмечает Ленина.

Впрочем, Лена заявляет, что Алибасова-младшего, у которого, по слухам, много долгов, а работы нет, ждут неприятные сюрпризы. Еще один наследник Бари Каримовича, дочь Вера, которую ему родила Светлана Боховчук, тоже намерена претендовать на квартиру, которую Алибасов-младший считает практически своей.

Напомним, подруга продюсера также рассказала, что участники группы «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин сильно поругались после того, как узнали, что их продюсер завещал им авторские права и все песни популярного некогда коллектива.

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«Не гнушается делать селфи в больнице»: Ленина пристыдила Алибасова-младшего
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