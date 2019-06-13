Собчак и Виторган «не заметили» друг друга на «Кинотавре»

Светская львица Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган проигнорировали друг друга на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Впрочем, этому есть логическое объяснение. Собчак пришла на пляж гостиницы «Жемчужина», где проходила церемония награждения лучших короткометражек, в обществе своего нового возлюбленного режиссера Константина Богомолова. Виторган появился в гордом одиночестве. Муж и жена при этом сделали вид, что не знают друг друга. Они стояли совсем рядом.

На «Кинотавре» Собчак появилась в платье с открытой спиной. Она все время что-то нашептывала своему спутнику. В какой-то момент Собчак попросила фотокорреспондентов ее не снимать. Ей надоело повышенное внимание к своей персоне. Интересно, что чуть позже Виторган отошел от Собчак и Богомолова в сторону и нервно закурил.

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Напомним, что минувшей зимой Виторган разбил нос режиссеру Константину Богомолову. Инцидент произошел около одного из кафе в центре столицы. Чуть позже светская львица и актер официально объявили о разрыве отношений. При этом они остались в нормальных отношениях. Пара воспитывает сына Платона.

А вот свой новый роман с режиссёром Богомоловым Собчак предпочитает не комментировать. При этом парочка регулярно выкладывает совместные фотографии, сообщает «Комсомольская правда».