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Андреева пообещала обниматься с Бондарчуком после успеха на «Кинотавре»

Картина звезды получила один из призов.

Андреева пообещала обниматься с Бондарчуком после успеха на «Кинотавре»
Андреева отпразднует успех на "Кинотавре" с возлюбленным/globallookpress.com

Актриса Паулина Андреева заявила, что успех на «Кинотавре» в Сочи она отпразднует со своим возлюбленным режиссером Федором Бондарчуком. «Будем танцевать и обниматься», — заявила она журналистам.

Паулина Андреева, Федор Бондарчук
Паулина Андреева будем обниматься с Бондарчуком после «Кинотавра»/globallookpress.com/

Отметим, что на фестивале «Кинотавр» в Сочи она представила свою дебютную картину «Плачу с вами», которая получила один из призов – «За точную передачу черного в комедии». Напомним, что актриса не так давно приняла решение на время сменить амплуа. Она пошла учиться режиссёрскому мастерству в киношколу.

Главный герой ее картины мужчина, который работает на похоронах профессиональным плакальщиком. Молодому человеку приходится очень непросто. Он все время сталкивается с человеческим горем.

После успеха Паулина Андреева отметила, что очень благодарна своему возлюбленному Федору Бондарчуку, который оказывал ее личную поддержку. Напомним, что главный приз «Кинотавр. Короткий метр» достался картине «Топливо» и режиссёру Михаилу Архипову, сообщает «Комсомольская правда».

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Кинофестиваль "Кинотавр"Паулина АндрееваСочиФедор Бондарчук
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Андреева пообещала обниматься с Бондарчуком после успеха на «Кинотавре»
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