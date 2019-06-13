Андреева пообещала обниматься с Бондарчуком после успеха на «Кинотавре»

Актриса Паулина Андреева заявила, что успех на «Кинотавре» в Сочи она отпразднует со своим возлюбленным режиссером Федором Бондарчуком. «Будем танцевать и обниматься», — заявила она журналистам.

Отметим, что на фестивале «Кинотавр» в Сочи она представила свою дебютную картину «Плачу с вами», которая получила один из призов – «За точную передачу черного в комедии». Напомним, что актриса не так давно приняла решение на время сменить амплуа. Она пошла учиться режиссёрскому мастерству в киношколу.

больше по теме Паулина Андреева блеснула на красной дорожке в Каннах в платье из черной тафты с корсетом Звезда посетила фестиваль в обществе своего возлюбленного Федора Бондарчука.

Главный герой ее картины мужчина, который работает на похоронах профессиональным плакальщиком. Молодому человеку приходится очень непросто. Он все время сталкивается с человеческим горем.

После успеха Паулина Андреева отметила, что очень благодарна своему возлюбленному Федору Бондарчуку, который оказывал ее личную поддержку. Напомним, что главный приз «Кинотавр. Короткий метр» достался картине «Топливо» и режиссёру Михаилу Архипову, сообщает «Комсомольская правда».