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Вика Цыганова пойдет на выборы в Госдуму

Певица намерена баллотироваться от одного избирательных округов Комсомольска-на-Амуре.

Вика Цыганова пойдет на выборы в Госдуму
Вика Цыганова пойдет в Госдуму от одного из округов Комсомольска-на-Амуре. Фото: globallook

С неожиданным заявлением выступила накануне, 12 июня, известная российская певица Вика Цыганова. Звезда шоу-бизнеса решила двинуться в большую политику и выдвинуть свою кандидатуру от одного из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. Об этом артистка рассказала после концерта в Луганске.

По словам Вики, ее родной Хабаровский край испытывает непростые времена. Такое положение дел в родных краях Цыганова посчитала вызовом лично для нее. И потому решила принять его и пойти на выборы, пишет Луганскинформцентр.

Цыганова отмечает, что пришло время поддержать родину, у нее имеется сильная программа, которую одобрят будущие избиратели. Кроме того, она добавила, что в нижней палате Федерального собрания она планирует заняться вопросами культуры.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 8 сентября.

Кстати, не так давно звезда станцевала под гармонь в самолете, летевшем рейсом Симферополь-Москва. На кадрах видно, что другие пассажиры борта с удовольствием подпевают и аплодируют Вике. Возможно, добиться народной поддержки на новом поприще у Цыгановой тоже получится.

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Вика ЦыгановавыборыГосдумапевицаполитика
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Вика Цыганова пойдет на выборы в Госдуму
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