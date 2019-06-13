НОВОСТИ

Ленина назвала выдумкой историю с пропавшим котом Алибасова

По ее мнению, животное на время приютил один коллег продюсера.

Ленина назвала выдумкой историю с пропавшим котом Алибасова
Ленина считает, что Чучу приютил коллега Алибасова. Фото: globallook

Пока поклонники, коллеги, друзья и родные Бари Алибасова радовались тому, что продюсер после длительной медикаментозной комы наконец-то пришел в себя, как пришло не очень приятное сообщение о том, что любимый кот Бари Каримовича Чуча сбежал, испугавшись большого количества людей, пришедших на съемки в квартиру продюсера.

Чтобы отец не расстраивался, сын Алибасова пообещал щедрое вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто найдет и вернет животное. Ведь отец до последнего времени только повторял слово «кот», но ничего конкретного о Чуче не спрашивал. При этом давняя подруга продюсера лена Ленина уверена, что вся эта история с пропавшим животным – не более, чем выдумка. Об этом светская львица рассказала в интервью кр.ru.

«Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина», — уверенно заявляет Лена.

При этом, Моцарь, по предположениям Лениной, из деликатности и по долгу службы молчит и ничего прессе не комментирует, отличие от сына Бари Каримовича.

Напомним, Алибасов-старший случайно отравился средством для прочистки труб 4 июня. Состояние продюсера остается тяжелым до сих пор, хотя он и пришел в себя после медикаментозной комы.

Вам может быть интересно:

Лена Ленина призвала молиться за Бари Алибасова «К черту корону – ухожу в монастырь!»: Лена Ленина впервые пропустит Каннский кинофестиваль «Шоу-бизнес – это клубок змей»: Лена Ленина высказалась о состоянии Сергея Зверева после его ссоры с сыном

Тэги:

Бари Алибасов отравлениеБари Алибасов-младшийкот ЧучаЛена Ленинапродюсер
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ленина назвала выдумкой историю с пропавшим котом Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: