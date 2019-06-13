Ленина назвала выдумкой историю с пропавшим котом Алибасова

По ее мнению, животное на время приютил один коллег продюсера.

Пока поклонники, коллеги, друзья и родные Бари Алибасова радовались тому, что продюсер после длительной медикаментозной комы наконец-то пришел в себя, как пришло не очень приятное сообщение о том, что любимый кот Бари Каримовича Чуча сбежал, испугавшись большого количества людей, пришедших на съемки в квартиру продюсера.

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Чтобы отец не расстраивался, сын Алибасова пообещал щедрое вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто найдет и вернет животное. Ведь отец до последнего времени только повторял слово «кот», но ничего конкретного о Чуче не спрашивал. При этом давняя подруга продюсера лена Ленина уверена, что вся эта история с пропавшим животным – не более, чем выдумка. Об этом светская львица рассказала в интервью кр.ru.

«Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина», — уверенно заявляет Лена.

При этом, Моцарь, по предположениям Лениной, из деликатности и по долгу службы молчит и ничего прессе не комментирует, отличие от сына Бари Каримовича.

Напомним, Алибасов-старший случайно отравился средством для прочистки труб 4 июня. Состояние продюсера остается тяжелым до сих пор, хотя он и пришел в себя после медикаментозной комы.