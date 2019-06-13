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Сергей Лазарев презентовал русскоязычную версию песни Scream

Певец исполнил композицию на концерте ко Дню России.

Сергей Лазарев презентовал русскоязычную версию песни Scream
Сергей Лазарев исполнил русскоязычную версию Scream на концерте в честь Дня России. Фото: Кадр из выступления на Евровидении-2019

Англоязычная версия композиции Scream Сергея Лазарева стала весьма популярной. Певец презентовал песню в начале этого года в России, а позже артист исполнил ее на «Евровидении», где она стала одной из лучших композиций. Напомним, в Тель-Авиве Серей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов. Накануне, 12 июня, певец презентовал уже русскоязычную версию хита. Это произошло на концерте, приуроченном Дню России. Трансляцию шоу вел телеканал «Россия-1».

Сергей Лазарев. Фото
Сергей Лазарев надеется, что русскоязычная версия Scream понравится публике. Фото: телеканал Россия-1.

Напомним, о выходе новой версии песни Лазарев рассказал ранее на своей странице в Instagram. Артист выразил надежду, что новая песня придется по душе поклонникам, а также поздравил россиян с праздником.

Однако, сейчас фанаты Сергея живо обсуждают не только русскоязычный Scream, но и забавную фотографию, которой поделился в своем аккаунте его коллега Дима Билан.

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Тэги:

День РоссииЕвровидение 2019презентация песниСергей Лазарев последние новости
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Сергей Лазарев презентовал русскоязычную версию песни Scream
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