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После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались

Политову и Жеребкину достанется творческое наследие продюсера.

После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались
Ссора творческих наследников Алибасова может привести к распаду группы "На-На". Фото: globallookpress.

Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.

Потому, как водится, на первый план, вышли вопросы о возможных наследниках Бари Каримовича, которых, к слову, оказалось не так уж и мало. 7 июня достоянием СМИ стал вариант завещания, составленный продюсером еще семь лет назад. В документе, опубликованном прессой, кроме распределения движимого и не движимого имущества, имеются распоряжения и относительно творческого наследия Бари Алибасова.

Бари Алибасов и группа "На-На". Фото
Из всего коллектива творческое наследие «На-На» достанется Политову и Жеребкину. Фото: globallookpress.

Согласно его воле, права на группу «На-На» и все е песни достались бы Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, которые считались его «сыновьями» на эстраде. Однако, сейчас стало известно, что наследники в пух и прах переругались и даже на эфирах престали появляться вместе. Об этом кр.ru рассказала подруга Бари Алибасова Лена Ленина.

«Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть», — заявляет светская львица.

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Тэги:

Владимир ПолитовВячеслав ЖеребкинГруппа "На-на"Завещание Бари АлибасоваЛена Ленина
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После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались
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