«Больше не могу!»: Сябитова перестала спать и впала в депрессию

Неприятные и, порой, страшные издержки публичности, звездности, медийности и популярности рано или поздно настигают любую известную персону. Образ, созданный в СМИ или соцсетях, становится привычным у публики настолько, что настоящего, живого человека за этой «ширмой» люди уже не видят. Ну, или не хотят видеть.
Из-за этого на грани нервного срыва, похоже, оказалась популярная ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова. На своей странице в Instagram она призналась, что не может спать уже три ночи, ее мучает удушье, в в горле стоит ком и бешено колотится сердце.
«Мне страшно. Похоже, на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую??? Почему не понимают, где я, а где мой образ?», — недоумевает звезда.
Роза отмечает, что последней каплей стал звонок подруги. Однако, попытка быть собой наткнулась на недоумение, мол, Роза, что с тобой, где твой фирменный голос, что-то случилось?
«Да ничего не случилось!!! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое????? Всё. Я больше не могу…», — признается изможденная ведущая.
Поклонники успокаивают своего кумира, настаивая на том, что Розе срочно нужен отдых о сменой обстановки или беседа с батюшкой в храме. А всех таких «подруг» надо держать на большом расстоянии.
«Все хорошо будет, вы умница. У всех бывают минуты отчаяния, время все исправит, верьте…», — пишет одна из подписчиц.
Кстати, буквально накануне Роза Сябитова хваталась в Сети тем, что благодаря Елене Малышевой ей удалось немного похудеть.