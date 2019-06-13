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«Жаркие» дружеские объятия Лазарева и Билана попали в Сеть

Дима поблагодарил своего коллегу за то, что на фоне скандалов, Сергей не разочаровывает его.

«Жаркие» дружеские объятия Лазарева и Билана попали в Сеть
Билан поблагодарил Лазарева за то, что на фоне скандалов, Сергей не разочаровывает его. Фото: КП

В последнее время вокруг Сергея Лазарева ходит немало сплетен. Например, сначала СМИ сообщали о рождении у артиста дочери, позже разразился скандал о, якобы, имевшем место скандале со Светланой Лободой на вручении музыкальной премии «МУЗ ТВ». Сам Сергей все отрицает, но разговоры не унимаются.

Возможно, именно эти неоднозначные истории и подтолкнули Диму Билана на разговор со своим коллегой и другом. После откровенной беседы подопечный Яны Рудковской опубликовал на своей странице в Instagram позитивный и жизнеутверждающий пост.

«Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг … а жаль!!! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!!! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг!!!!!» — пишет в комментарии к душевному снимку Дима.

А фото, действительно, примечательное. На снимке две звезды обнимаются и излучают невероятное счастье. К слову, фотографию прокомментировали и другие представители шоу-бизнеса. Во-первых, одним из первых по поводу снимка пошутил сам Сергей Лазарев, написав в комментариях: «Совет да любовь!». А вот у Николая Баскова звездные объятия вызвали совершенно другие ассоциации.

«Как-будто кто-то из вас из армии вернулся», — отмечает артист.

Звездные комментарии объятий Билана и Лазарева. Фото
Николай басков прокомментировал объятия Лазарева и Билана. Фото: страница Димы Билана в Instagram

Забавную фотографию прокомментировали и поклонники Билана, мол, «какие-то слишком страстные обнимашки». Другой фанат артиста предположил, что после такого снимка клеветы прибавится еще больше – «фотку журналюги разнесут».

«Позитивное фото!!! Действительно! Иногда очень важно и правильно все выяснить в честном диалоге, чтобы не таить пустые обиды!», — похвалила подписчица артистов.

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«Жаркие» дружеские объятия Лазарева и Билана попали в Сеть
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