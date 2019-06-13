«Жаркие» дружеские объятия Лазарева и Билана попали в Сеть

Дима поблагодарил своего коллегу за то, что на фоне скандалов, Сергей не разочаровывает его.

В последнее время вокруг Сергея Лазарева ходит немало сплетен. Например, сначала СМИ сообщали о рождении у артиста дочери, позже разразился скандал о, якобы, имевшем место скандале со Светланой Лободой на вручении музыкальной премии «МУЗ ТВ». Сам Сергей все отрицает, но разговоры не унимаются.

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Возможно, именно эти неоднозначные истории и подтолкнули Диму Билана на разговор со своим коллегой и другом. После откровенной беседы подопечный Яны Рудковской опубликовал на своей странице в Instagram позитивный и жизнеутверждающий пост.

«Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг … а жаль!!! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!!! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг!!!!!» — пишет в комментарии к душевному снимку Дима.

А фото, действительно, примечательное. На снимке две звезды обнимаются и излучают невероятное счастье. К слову, фотографию прокомментировали и другие представители шоу-бизнеса. Во-первых, одним из первых по поводу снимка пошутил сам Сергей Лазарев, написав в комментариях: «Совет да любовь!». А вот у Николая Баскова звездные объятия вызвали совершенно другие ассоциации.

«Как-будто кто-то из вас из армии вернулся», — отмечает артист.

Забавную фотографию прокомментировали и поклонники Билана, мол, «какие-то слишком страстные обнимашки». Другой фанат артиста предположил, что после такого снимка клеветы прибавится еще больше – «фотку журналюги разнесут».

«Позитивное фото!!! Действительно! Иногда очень важно и правильно все выяснить в честном диалоге, чтобы не таить пустые обиды!», — похвалила подписчица артистов.