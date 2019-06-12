Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере

Когда в середине мая ведущую шоу «Звезды сошлись» Леру Кудрявцеву неожиданно сменила Ольга Орлова, многие связали это с небольшим конфликтом, который прошел между телезвездой и Аллой Пугачевой. Напомним, накануне своего юбилея Примадонна критически высказалась об интервью со своим бывшим мужем, в ходе которого Лера задавала, по мнению Аллы Борисовны, слишком откровенные вопросы.

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Однако волнения по поводу кадровых перестановок оказались напрасными. Все оказалось гораздо проще. Просто Ольга пришла на смену Лере на время ее отпуска, в который она уезжала всей семьей. Сейчас бессменная ведущая снова в строю, о чем и сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке Лера запечатлена в студии программы «Звезды сошлись» вместе с коллегой Оскаром Кучерой. Фанаты поздравили ведущую с выходом, написали множество комплиментов внешности и образу звезды и выразили уверенность в том, что теперь шоу будет еще интереснее.