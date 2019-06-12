НОВОСТИ

Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере

После отпуска известная телеведущая снова будет вести шоу «Звезды сошлись».

Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере
Лера Кудрявцева провела отпуск с мужем и дочкой. Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com)

Когда в середине мая ведущую шоу «Звезды сошлись» Леру Кудрявцеву неожиданно сменила Ольга Орлова, многие связали это с небольшим конфликтом, который прошел между телезвездой и Аллой Пугачевой. Напомним, накануне своего юбилея Примадонна критически высказалась об интервью со своим бывшим мужем, в ходе которого Лера задавала, по мнению Аллы Борисовны, слишком откровенные вопросы.

Однако волнения по поводу кадровых перестановок оказались напрасными. Все оказалось гораздо проще. Просто Ольга пришла на смену Лере на время ее отпуска, в который она уезжала всей семьей. Сейчас бессменная ведущая снова в строю, о чем и сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Лера Кудрявцева в Майами с мужем Игорем Макаровым на отдыхе. Фото
Кудрявцева с мужем провели отпуск в Майами. Фото: Фото: Instagram.com/valeriya)

На снимке Лера запечатлена в студии программы «Звезды сошлись» вместе с коллегой Оскаром Кучерой. Фанаты поздравили ведущую с выходом, написали множество комплиментов внешности и образу звезды и выразили уверенность в том, что теперь шоу будет еще интереснее.

Вам может быть интересно:

Лера Кудрявцева посетовала, что поправилась за время отпуска в Майями Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника

Тэги:

Лера КудрявцеваОльга ОрловаОскар Кучераотпуск звездыпрограмма "Звезды сошлись"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере
Интересно?
Поделись с друзьями: