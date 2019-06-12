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Сын Алибасова не собирается увеличивать вознаграждение за пропавшего кота

Тому, кто вернет в семью питомца, пообещали 800 тысяч рублей.

Сын Алибасова не собирается увеличивать вознаграждение за пропавшего кота
Бари Алибасов Фото: globallookpress.com

Сын Бари Алибасова продолжает активные поиски любимого питомца отца – кота по кличке Чуча. На днях животное убежало из квартиры. Скорее всего, это произошло во время пресс-конференции – кот попросту испугался большого количества людей и удалился.

Бари Алибасов-младший назначил вознаграждение – тот, кто вернет Чучу домой, получит 800 тысяч рублей. Сын известного продюсера хочет скорее отыскать питомца, чтобы не расстраивать отца.

«Он (Бари Алибасов) что-то говорит — «кот», но еще не спрашивает, где, что и как. Важно, чтобы мы кота нашли, когда он оклемается» — цитирует Бари Алибасова-младшего издание Lenta.ru.

По его словам, продюсер еще пару дней назад что-то спрашивал про животное. Но тогда он находился в бреду. Сейчас же Бари Алибасов в сознании. Он узнал своего сына. 

Говоря о сложившейся ситуации, Бари Алибасов-младший отметил, что увеличивать и без того серьезное вознаграждение не собирается. Если животное не отыщут за такую сумму, то вряд ли смогут найти за большую.

Напомним, Бари Алибасов по случайности выпил средство для очистки труб. С множественными ожогами его отвезли в институт имени Склифосовского. Сын продюсера ранее заявлял, что у отца может начаться внутреннее кровотечение. Его состояние все еще оценивают как тяжелое.

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Сын Алибасова не собирается увеличивать вознаграждение за пропавшего кота
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