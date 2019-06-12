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Марию Погребняк возмутил червяк в салате в одном из столичных кафе

Жена известного футболиста не ожидала встретить такого «гостя» в своем блюде.

Марию Погребняк возмутил червяк в салате в одном из столичных кафе
Мария Погребняк / www.instagram.com/mariapoga_/

В жизни каждого человека случаются конфузы, однако, когда в неприятные ситуации попадают знаменитости — это сразу же становится достоянием общественности.

Так, жена известного футболиста Павла Погребняка — Мария — решила рассказать подписчикам в Instagram о том, чем закончился ее обед в одном из известных столичных сетевых кафе. Аппетит светской львицы испортил червяк, попавшийся ей в салате «Цезарь». Погребняк совсем не ожидала увидеть это существо в своем блюде.

«Позвала официанта, смутившись, официант через 5 мин принёс салат, хотя вначале мы этот салат ждали 30 мин! Скорее всего, это был этот же салат просто из него убрали червяка!», — возмутилась Мария.

Но больше всего жену футболиста поразило то, что в итоге ей принесли полный счет, несмотря на инцидент с червем.

Впрочем, судя по всему, неожиданный гость в салате не испортил Погребняк аппетит, потому что она все-таки доела свой «Цезарь» с креветками.

Подписчики супруги футболиста также возмутились ситуацией, которая произошла с ней в одном из московских кафе. По их словам, Мария должна была требовать компенсации и не платить за некачественное блюдо.

Недавно портал Teleprogramma.pro писал о том, что лучшая подруга Ольги Бузовой — Погребняк — проболталась о том, что у телеведущей и певицы появился новый бойфренд. Впрочем, имя пассии Бузовой она называть не стала.

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Марию Погребняк возмутил червяк в салате в одном из столичных кафе
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