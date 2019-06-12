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Звезда «Друзей» делит с дочерью одно платье

Этот наряд в гардеробе Кортни Кокс появился больше 20 лет назад.

Звезда «Друзей» делит с дочерью одно платье
Кортни Кокс Фото: globallookpress.com

54-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс опубликовала в своем блоге «двойной» снимок. На коллаже актриса и ее 14-летняя дочь Коко. На фото они в одинаковом платье – синем повседневном наряде. Только разница между снимками – 21 год.

Нужно сказать, что за столько лет платье хорошо сохранилось, лишь немного потеряв цвет. Актриса отметила, что в свое время сделала действительно удачную покупку.

«Я не тот человек, который держится за вещи. Но покупка была чертовски хорошая, 21 год прошел» — прокомментировала коллаж американская артистка.

Добавим, у Кортни Кокс одна дочь, девочку она родила в 40 лет. Недавно звезда «Друзей» пережила сильный стресс. В конце февраля она вместе с коллегой по сериалу Дженнифер Энистон летела в Мексику. И с самого начала полёта возникли проблемы с шасси – отпало колесо, начались сложности с шинами. Пилотам пришлось кружить в небе, чтобы сжечь все топливо.

В тот момент Кортни Кокс до того испугалась, что сразу отправила дочери короткое сообщение: «Я тебя люблю». Говорить о происходящем девочке она не стала, чтобы не напугать.

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Звезда «Друзей» делит с дочерью одно платье
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