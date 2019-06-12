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После медикаментозного сна Алибасов узнал своего сына

Бари Алибасов-младший рассказал, что продюсеру стало лучше. Но угроза жизни остается – обострилась старая травма.

После медикаментозного сна Алибасов узнал своего сына
Бари Алибасов. фото: globallookpress

После пяти дней медикаментозного сна Бари Алибасов пришел в себя. Первое время он вел себя, как пятилетний ребенок – не мог вспомнить своих близких, спрашивал про кота и дурачился на камеру. Алибасов-младший недавно сообщил, что память постепенно возвращается к создателю группы «НА-НА». продюсер смог вспомнить своего сына.

«Самочувствие у папы сегодня лучше. Он меня сегодня, как минимум, узнал», — рассказал Бари Алибасов-младший телеканалу 360.

Несмотря на то, что продюсер пришел в сознание, его состояние остается тяжелым. Наследник заявил, что у Алибасова может развиться внутреннее кровотечение. Угроза жизни по-прежнему сохраняется. Алибасов-младший сказал, что 14 июня отец пройдет гастроскопию.

Кроме того, на фоне болезни обострилась старая травма. В юности Бари Алибасов получил ножевое ранение в живот. Рана могла открыться во время медикаментозного сна.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов случайно выпил вместо напитка средство для прочистки труб. Продюсера доставили в реанимацию института Склифосовского с ожогами пищевода, желудка и легких. День рождения создатель группы «НА-НА» встретил в палате.

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После медикаментозного сна Алибасов узнал своего сына
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