Сценарист «Чернобыля» обратился к «сталкерам»

Небольшой пост о волне туристов, которые хотят увидеть населенные пункты, пережившие взрыв АЭС, он опубликовал в блоге.

Американский сериал «Чернобыль» спровоцировал туристический интерес к зоне отчуждения. Поклонники кинокартины буквально толпами приезжают с разных стран, чтобы увидеть это место. В частности, речь идет о белорусской части названной территории. О большой волне туристов ранее говорил зам. директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

В месяц заповедник может принимать до 10 групп туристов, все экскурсии уже расписаны на месяц вперед. Более того, в социальных сетях появляется все больше снимков с зоны отчуждения.

На это отреагировал сценарист и создатель культового сериала Крэйг Мазин. В своем блоге в сети Twitter он написал краткий, но яркий пост. Сценарист рад, что сериал так запал в душу зрителям, но при этом очень просит относиться к этому месту с уважением.

«Если вы едите, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия», — заявил Мазин.

Напомним, сериал «Чернобыль» вышел в начале мая. В нем всего пять эпизодов. Кинокартина быстро завоевала популярность и отодвинула на второй план сериал «Игра престолов», который недавно завершился.