Лариса Гузеева худеет на пшенной каше с маслом

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, что села на диету. Звезда Первого канала сообщила, что будет питаться правильно и избегать жирной еды. Своим рационом актриса поделилась в Stories .

«Как и обещала – рассказываю. Сегодняшний мой рацион: пшенная каша на воде. Я немного приправила ее кореньями и маслом – это наш женский витамин. Все мои «сторис» не про то, как я гениально готовлю, а про то, что мне нужно избавиться от лишнего жира. Это моя диета, и посмотрим, как она сработает», – рассказала Гузеева подписчикам.

Также звезда приготовила рыбу, которую подала со свежими огурцами.

Ранее Лариса Гузееева подверглась «троллингу» со стороны резидента Comedy Club Гарика «Бульдога» Харламова. Комик позволяет себе шутить над актрисой так, что пользователи соцсетей решили, что между двумя знаменитостями разгорелся конфликт. Однако позже многие поклонники Гузеевой пришли к выводу, что резидент Comedy Club подшучивает над ведущей шоу «Давай поженимся» с ее одобрения.