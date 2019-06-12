Футболист сборной России устроил дебош в аэропорту

Вратарь Андрей Лунев, будучи в пьяном состоянии, непотребно вёл себя в общественном месте

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев спровоцировал скандал перед вылетом из Москвы. Футболист, находясь во Внуково, вступил в перепалку с сотрудниками авиакомпании «Россия». По данным РЕН ТВ, спортсмен был пьян. Успокоить вратаря российской сборной своими силами представителям авиакомпании не удалось, и они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 11 часов утра 12 июня. Спортсмен должен был лететь в Санкт-Петербург.

Медицинская экспертиза подтвердила, что футболист употреблял алкоголь. В крови Лунева обнаружено 0,77 промилле. В отношении спортсмена составлен административный протокол – ему придется заплатить штраф за мелкое хулиганство.

Это не первый подобный инцидент с нашими футболистами. В декабре 2018 года российский футболист Андрей Аршавин отказался платить за лошадей, на которых прокатил двух знакомых девушек. Футболист считал, что развлечение должно быть бесплатным, так как считал себя известной персоной.