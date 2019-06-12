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Гитарист «Ляписа Трубецкого» после избиения впал в кому

Врачи уже прооперировали музыканта. Он находится в реанимации.

Гитарист «Ляписа Трубецкого» после избиения впал в кому
Руслан Владыко Фото: https://www.instagram.com/p/BmQjdsiAG2_/

Гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко избили в Минске. После множественных травм он впал в кому. За его жизнь борются врачи. Мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает Euroradio.

Это произошло примерно неделю назад в столице республики Беларусь. Правоохранители уже проверили данные видеокамер. На записи видно, что гитарист на несколько минут заглянул в один из баров в центре города. Буквально через час музыканта нашли уже без сознания. При нем не было ни денег, ни документов.

По словам друзей музыканта, на записи с камеры хорошо видно, что в заведении к нему подошел неизвестный человек, который сидел за соседним столиком. Руслан кивнул ему и вышел из бара. Что происходило дальше, остается только догадываться.

Детали уголовного дела не разглашают. Семья музыканта до сих пор не знает, кто нашел избитого гитариста на улице. Врачи уже прооперировали гитариста. Сейчас он в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, пять лет назад «Ляпис Трубецкой» распался на две группы – Brutto и Trubetskoy. Ко второму коллективу и присоединился Руслан Владыко. Группа, по сути, состояла из старого состава «Ляписа Трубецкого». Есть информация, что расписание концертов из-за случившегося меняться не будет. Другие музыканты заменят коллегу на сцене.

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Тэги:

драка в бареизбиениеЛяпис ТрубецкойРуслан Владыко
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Гитарист «Ляписа Трубецкого» после избиения впал в кому
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