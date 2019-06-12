На съемках сериала «САШАТАНЯ» Рубцова предстала в купальнике

Актриса поделилась интересным кадром на своей странице в Instagram.

Валентина Рубцова полюбилась миллионам телезрителей по роли строгой отличницы Тани из сериала «САШАТАНЯ», снятого каналом ТНТ. 41-летняя актриса признавалась, что к ней часто обращаются на улице, называя именем персонажа, которого она сыграла. Актриса воспитывает дочь и не любит светской шумихи. Но снимки, которая она публикует в своем микроблоге, вызывают искренний интерес поклонников.

Так, Валентина Рубцова разместила фото в слитном черном купальнике из бассейна, где на заднем плане видно актера Андрея Гайдуляна.

«Пока у нас с Андреем Гайдуляном плановые водные процедуры, вы мне скажите, как вам новые серии «САШАТАНЯ»?» – обратилась к подписчикам звезда.

«Прекрасно, люблю вас смотреть, особенное новые серии, с вами так легко, смешно и непринуждённо!», «Классный сериал. Только научите Таню готовить. А то уже какой сезон и все никак», «Очень не хочу, чтобы сериал заканчивался!» – написали подписчики актрисы в комментариях.

Напомним, премьера нового сезона сериала «САШАТАНЯ» стартовала 3 июня на ТНТ. По сюжету Саша расплатился с ипотекой, но его отца Сильвестра Андреевича посадили в тюрьму. Героям придется бороться за многомиллионное наследство с рейдерами и ради этого кардинально изменить свою жизнь.