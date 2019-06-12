НОВОСТИ

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Причиной смерти стало серьезное заболевание, которое не поддается лечению.

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан Фото: кадр из сериала «Человек на шесть миллионов долларов» (1974)

В США умер актер Джим МакМуллан, который известен зрителю по таким сериалам, как «Спасатели Малибу» и «Санта-Барбара». Артисту было 82 года. Его погубил боковой амиотрофический склероз. Это заболевание поражает центральную нервную систему и не поддается лечению.

О смерти актера сообщили его близкие, пишет The Hollywood Reporter. Он скончался еще 31 мая. Мужчина умер дома в спокойной обстановке. Актер проживал в штате Калифорния.

Он в свое время получил образование архитектора, но при этом всегда интересовался актерской игрой. Его жизнь серьезно изменила одна поездка. В молодости актер поехал в Голливуд – в гости к другу.

Тогда он волей случая познакомился с сценаристом. В итоге Джим подписал контракт с киностудией Universal Pictures, а затем стал работать на съемочных площадках «Спасателей Малибу», «Санты-Барбары». Второй сериал был особенно популярен в России. Актеру досталась роль генерала Моргана Фенимора (всего четыре эпизода).

Джим МакМуллан известен не только по работе в сериалах. Он принимал участие и в полнометражных фильмах, среди которых «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». В последние годы жизни актер начал активно увлекаться написанием книг и искусством. В этой сфере он своим именем представляться не хотел и работал под псевдонимом Харри Ковэйр.

Вам может быть интересно:

Почему проекты Ильи Авербуха – это русская «Санта-Барбара» Анна Старшенбаум похвасталась нарядом из 90-х и прической а-ля "Санта-Барбара" Актриса из сериала «Санта-Барбара» скончалась на 87-м году жизни

Тэги:

причина смертиСанта-Барбараспасатели малибу
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Интересно?
Поделись с друзьями: