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Елизавета II поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании пожелала гражданам РФ всего наилучшего в День независимости России.

Елизавета II поздравила россиян с праздником
Елизавета II. Фото: globallookpress.com

Сегодня в нашей стране отмечается День России. Государственный праздник считается нерабочим днем с 1992 года. С праздничной датой россиян поздравил не только президент РФ Владимир Путин, но и лидеры других стран.

Так, королева Великобритании пожелала нашим согражданам всего самого наилучшего. Слова Елизаветы II приводятся на официальной странице британского консульства. В сообщении говорится, что в этот день Посольство Великобритании в Москве и Генеральное консульство в Екатеринбурге не работают в связи с праздничной датой.

Поздравил россиян и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, российскому народу под президентством Путина удается справляться с «различными вызовами» и добиваться намеченных целей. Он убежден, что жители нашей страны «строят сильное и процветающее государство».

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Тэги:

Британская королевская семьяДень РоссииЕлизавета II
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Елизавета II поздравила россиян с праздником
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