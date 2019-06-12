Анна Седокова боится отдалиться от дочери Моники

Девочка живет вместе с отцом в США, и артистка может лишь на каникулах видеться с ней.

Российская певица Анна Седокова редко видит свою дочь Монику. По большей части, она общается с девочкой по телефону. Исполнительница опасается, что расстояние может в конечном итоге отдалить ее от дочери.

Анна Седокова долгое время буквально сражалась за девочку. Монику она родила от экс-супруга Максима Чернявского. После разрыва бизнесмен делал все, чтобы лишить бывшую жену родительских прав в отношении дочери. Но после многочисленных судов они сумели договориться о совместной опеке.

Но, несмотря на это, Моника живет в США. Седокова может разговаривать с ней по телефону и навещать во время каникул. Подробно об этой непростой ситуации она рассказала в интервью порталу Women’s Day.

После того, как судебное разбирательство завершилось, у бывшего супруга нет никаких обязательств перед Анной. Хотя раньше он каждый месяц платил алименты на содержание Моники – 200 тысяч рублей. Певица также ничего не должна отцу Моники, хоть он и полностью обеспечивает дочь.

По словам Седоковой, сейчас она помирилась с бывшим мужем. Исполнительница старается как можно больше общаться с дочерью. Ради телефонного разговора с Моникой из-за разницы во времени ей приходится либо очень рано вставать, либо не спать до поздней ночи.

Что касается поездок в США, то здесь все тоже непросто. Анна не может уехать надолго, так как в России у нее остается двое детей, младшему Гектору – всего два года. Мальчик очень нуждается в матери. Анна сильно переживает, что ее дети не могут толком общаться. Конечно, они присылают друг другу картинки или открытки. Но этого недостаточно.

«Чувствую, какие-то ниточки рвутся между нами и Моникой. По телефону сложно говорить каждый день. Просто ребенок не может посвящать тебе столько времени по телефону: у него своя жизнь, веселье, друзья… Но меня греет, что главную ниточку между мамой и дочкой порвать невозможно», — считает певица.

Последний раз, когда ей удалось собрать всех трех детей вместе, был отпуск в Турции. На майские праздники Анна Седокова увезла сына и дочерей на море и старалась наслаждаться каждым мгновением.