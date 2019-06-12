Ким Кардашян перешла на искусственный мех

Американская актриса и модель Ким Кардашян заявила, что отказалась от натурального меха в пользу искусственного. Все свои шубы она уже заменила. Об этом модель накануне рассказала в своем блоге. Сообщение Ким сопроводила снимком, на котором изображена ее нарядная пятилетняя дочь Норт. Юная модница надела мамину белую шубу и черную кепку, пытаясь повторить один из образов Кардашян.

«Вспомните, когда я носила это! Она собрала такой же образ, как я, но вот вам интересный факт — я заменила все свои любимые шубы из натурального меха их искусственными копиями», — написала в блоге Ким.

Эта новость обрадовала и поклонников актрисы, и зоозащитников. Одна из организаций, которая отстаивает права животных, обратилась к Кардашян с благодарностью.

«Спасибо вам за такие перемены. Это поможет уберечь животных и покажет всему миру, что за стилем #FurFree (дословный перевод – «безмеховой») будущее», — прокомментировали сообщение актрисы представители PETA.

Напомним, общественность до сих пор обсуждает рождение четвертого ребенка у Ким Кардашян и Канье Уэста. У звездной пары родился мальчик. Ребенка, как и в предыдущий раз, для семьи выносила суррогатная мать. После вторых родов у Кардашян возникли проблемы со здоровьем, поэтому паре пришлось обратиться за помощью к специалистам.