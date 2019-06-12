НОВОСТИ

Ким Кардашян перешла на искусственный мех

Знаменитость отказалась от натуральных шуб.

Ким Кардашян перешла на искусственный мех
Ким Кардашян отказалась от искусственного меха Фото: globallookpress.com

Американская актриса и модель Ким Кардашян заявила, что отказалась от натурального меха в пользу искусственного. Все свои шубы она уже заменила. Об этом модель накануне рассказала в своем блоге. Сообщение Ким сопроводила снимком, на котором изображена ее нарядная пятилетняя дочь Норт. Юная модница надела мамину белую шубу и черную кепку, пытаясь повторить один из образов Кардашян.

«Вспомните, когда я носила это! Она собрала такой же образ, как я, но вот вам интересный факт — я заменила все свои любимые шубы из натурального меха их искусственными копиями», — написала в блоге Ким.

Эта новость обрадовала и поклонников актрисы, и зоозащитников. Одна из организаций, которая отстаивает права животных, обратилась к Кардашян с благодарностью.

Ким Кардашян. Фото
Ким Кардашян Фото: globallookpress.com

«Спасибо вам за такие перемены. Это поможет уберечь животных и покажет всему миру, что за стилем #FurFree (дословный перевод – «безмеховой») будущее», — прокомментировали сообщение актрисы представители PETA.

Напомним, общественность до сих пор обсуждает рождение четвертого ребенка у Ким Кардашян и Канье Уэста. У звездной пары родился мальчик. Ребенка, как и в предыдущий раз, для семьи выносила суррогатная мать. После вторых родов у Кардашян возникли проблемы со здоровьем, поэтому паре пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Вам может быть интересно:

В роду Кардашян обнаружили шотландских монархов «Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет 5-летняя дочь Ким Кардашян стала ассистентом в Dolce & Gabbana

Тэги:

"Семейство Кардашян"Ким КардашянКим Кардашян и Канье УэстКим Кардашян последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ким Кардашян перешла на искусственный мех
Интересно?
Поделись с друзьями: