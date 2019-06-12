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Алена Водонаева уверена, что поет лучше Ольги Бузовой

При этом модель заявила, что у певицы много других талантов, которых нет у нее.

Алена Водонаева уверена, что поет лучше Ольги Бузовой
Водонаева считает, что поет лучше Бузовой/globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что она поет куда лучше, чем Ольга Бузова, которая сегодня одна из немногих в стране, кто способен собрать полные концертные залы. «Считаю, что я пою куда лучше Ольги. При этом у Бузовой много других талантов и качеств, в которых она лучше меня. Посмотрите, кем она стала. На «Доме-2» с момента существования проекта были тысячи людей, но кто из них остался на плаву. Я, Бузова и Боня. Это те, кто не словил корону, а работал. Кто правильно распорядился своим шансом и понял, что «Дом-2» это всего лишь трамплин», — заявила она.

Ольга Бузова, Алена Водонаева
Бузова сегодня способна собрать полный стадион/globallookpress.com

Также Алена Водонаева вспомнила, как они после проекта смогли собрать полный «Олимпийский» своих поклонников. Все они тогда пели под фонограмму. «Мне было стыдно, что тогда у нас брали фанаты автографы. В «Олимпийском» выступали лучшие музыканты мира, а тут пришли мы – звезды «Дома-2», — заметила модель.

Как отметила Водонаева, Ольгу Бузову перед многими другими людьми отличает трудолюбие и желание расти и развиваться. «К ее музыке я, конечно, отношусь спокойно. Но вы знаете иногда в голове начинает играть «Мало половин», — сказала звезда.

При этом Водонаева отметила, что после того, как она вышли с Бузовой за периметр проекта «Дом-2» между ними больше не возникало конфликтных ситуаций. «На проекте мы были конкурентками. Ругались друг с другом по любому поводу. Просто ненавидели, но потом стали нормально общаться», — сказала Водонаева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алена ВодонаеваАлла ДовлатоваОльга Бузова
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Алена Водонаева уверена, что поет лучше Ольги Бузовой
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