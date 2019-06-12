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Ирина Пегова 15 лет носит один и тот же сарафан

Актриса рассказала, что надевает этот наряд только в деревне, когда приезжает к родителям.

Ирина Пегова 15 лет носит один и тот же сарафан
Ирина Пегова. Фото: globallookpress.com

Ирина Пегова гостит на своей малой родине в Выксе Нижегородской области. Актриса приехала навестить родителей. В отпуске Ирина Пегова ходит на рынок и готовит сырники с медом. Об этом звезда рассказывает подписчикам в Instagram.

Так, актриса поделилась снимком с кухни в разделе Stories. Ирина Пегова сообщила, что на ней надет любимый сарафан, которому больше 15 лет. Актриса отметила, что носит это платье редко, только когда гостит в деревне у родителей.

Ирина Пегова 15 лет носит один и тот же сарафан. Фото
Ирина Пегова призналась, что носит сарафан 15 лет. Фото: instagram.com/pegovairina/

«Люблю этот сарафан, которому лет 15, и он живет в деревне!» – подписала фото актриса.

Ранее знаменитость рассказала о своей поездке во Францию. Звезда посетила богемный музей Монмартр и даже окунулась в парижский фонтан напротив Эйфелевой башни.

В повседневной жизни Ирина Пегова почти не пользуется макияжем. Актриса любит естественные снимки, поэтому не обрабатывает их с помощью графического редактора.

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Ирина Пегова 15 лет носит один и тот же сарафан
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