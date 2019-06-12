НОВОСТИ

Кристина Асмус призналась в привычке есть по ночам

Актриса рассказала, что периодически в темное время суток опустошает свой холодильник.

Кристина Асмус призналась в привычке есть по ночам
Кристина Асмус. Фото: globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус обладает стройной фигурой. Звезду даже подозревали в том, что она сидит на строгих диетах, однако все оказалось наоборот. Актриса призналась, что страдает от ночных приступов обжорства. Кристина Асмус рассказала, что по вечерам из-за «зверского» аппетита она опустошает холодильник. По словам актрисы, если утром она справляется с желанием много есть, то вечером силы воли сдержать аппетит не хватает.

«Вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой, ящик Пандоры открывается, и я ем и плачу, ем и плачу», – написала актриса в микроблоге. Кристина Асмус поиронизировала на эту тему, заявив, что «ненавидит себя» и готова в такие моменты связать себе руки.

«По вам как-то и не скажешь, что вы – ночная жрица»; «Если хочется – ешьте, вам можно»; «Вы такая худенькая, вам не страшно есть на ночь», – прокомментировали подписчики.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как повеселилась на дне рождения подруги. Актриса показала фотографию, на которой видно, что после вечеринки звезда уснула на полу, не дойдя до дивана.

Вам может быть интересно:

Кристина Асмус высмеяла фото девушек с "утиными" губами Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе «Сушняк, все дела»: Кристина Асмус поделилась кадром из Дубайского пустынного заповедника

Тэги:

Кристина АсмусКристина Асмус вредные привычкиКристина Асмус ест по ночам
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Асмус призналась в привычке есть по ночам
Интересно?
Поделись с друзьями: