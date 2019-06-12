Кристина Асмус призналась в привычке есть по ночам

Актриса Кристина Асмус обладает стройной фигурой. Звезду даже подозревали в том, что она сидит на строгих диетах, однако все оказалось наоборот. Актриса призналась, что страдает от ночных приступов обжорства. Кристина Асмус рассказала, что по вечерам из-за «зверского» аппетита она опустошает холодильник. По словам актрисы, если утром она справляется с желанием много есть, то вечером силы воли сдержать аппетит не хватает.

«Вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой, ящик Пандоры открывается, и я ем и плачу, ем и плачу», – написала актриса в микроблоге. Кристина Асмус поиронизировала на эту тему, заявив, что «ненавидит себя» и готова в такие моменты связать себе руки.

«По вам как-то и не скажешь, что вы – ночная жрица»; «Если хочется – ешьте, вам можно»; «Вы такая худенькая, вам не страшно есть на ночь», – прокомментировали подписчики.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как повеселилась на дне рождения подруги. Актриса показала фотографию, на которой видно, что после вечеринки звезда уснула на полу, не дойдя до дивана.