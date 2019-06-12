Жизнь после скандала: Шурыгина отмечает 20-летие

Еще несколько лет назад никто не знал о девушке из города Ульяновск. Но одна программа на Первом канале все изменила.

Сегодня, 12 июня, героиня шоу Андрея Малахова Диана Шурыгина отмечает день рождения. Девушке исполнилось 20 лет. За последние три года она успела «прославиться» на всю страну, выйти замуж и переехать в Москву.

До скандального эфира о девушке из города Ульяновск Диане Шурыгиной никто не знал. В 2017 году она пришла на программу вместе с родителями. Тогда еще несовершеннолетняя Диана утверждала, что на вечеринке подверглась насилию. Она позволила себе выпить, чем воспользовался молодой человек Сергей Семенов, который склонил ее к близости.

После этой программы Шурыгина прославилась на всю страну. Одни поддержали ее, другие же встали на сторону Семенова, посчитав, что девушка оговорила молодого человека. В итоге суд отправил парня в колонию, но в начале прошлого года он покинул ее по условно-досрочному освобождению.

После громкого скандала вся семья Дианы переехала из Ульяновска в столицу. Причиной стали постоянные упреки со стороны недоброжелателей. После бесконечной волны негатива в свой адрес девушке даже пришлось обратиться к врачам.

Несколько позже в жизни Дианы началась светлая полоса – она познакомилась с оператором Первого канала Андреем Шляниным, и вскоре пара решила пожениться. Несмотря на то, что громкий эфир состоялся несколько лет назад, интерес к Шурыгиной не утихает. Аудитория в ее блоге постепенно растет, а хейтеры продолжают критиковать Диану. Однако на все их «ядовитые» комментарии она быстро отвечает.