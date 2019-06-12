«Мужика ей верного»: Водонаева пожелала Дакоте встретить любимого

Модель Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась о своем конфликте с певицей Ритой Дакотой. Напомним, что несколько лет назад подруга исполнительницы, блогер Айза Анохина утверждала, что именно Алена рассказала журналистам о второй беременности ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Тогда же свои пять копеек вставила и Рита Дакота, осудившая за этот поступок модель и заявившая, что Водонаеву можно только пожалеть. Кстати, позже акулы пера заявили, что звезда «Дома-2» к этой истории не имеет отношения.

Не так давно во время одного из шоу Водонаева удивлялась, зачем Рита Дакота влезла в этот спор. Она сказала, что той вообще не нужно тявкать. Певица в долгу не осталась. Она назвала Алену «человеком с нездоровой психикой».

Довлатова поинтересовалась у Водонаевой, что она думает теперь о той конфликтной ситуации между целой группой звезд. Телеведущая неохотно высказалась о том конфликте. Судя по всему, она забыла былые обиды. В отношении Дакоты она сказала следующее: «Мужика ей верного и дай Бог здоровья».

Вспоминая развод с Владом Соколовским и его измены жене, Алла Довлатова поинтересовалась, кто же в семейных парах виноват в этом. «Если абстрагироваться от ситуации с Дакотой и рассуждать в общем, то я считаю, что виноваты всегда оба. Мне и самой изменяли. Это было очень давно. Я бы никогда не подумала, что мой тогдашний молодой человек – любитель девочек легкого поведения. Если у мужчины тяга к приключениям, то его уже не исправить. Я за честность в отношениях. Сама не люблю проверять телефоны. Если разлюбил человека – возьми и прекрати отношения, а потом уже иди по девочкам», – заявила она.