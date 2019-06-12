«Перешел все границы»: Водонаева осудила поступки Панина

По словам телеведущей, актер уже несколько раз был замешан в грязных историях.

Модель Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» резко осудила действия актера Алексея Панина. Напомним, что тот за последнее время был замешан сразу в нескольких скандалах на борту самолетов. Кроме того, в Сети появилось скандальное видео эротического содержания с участием актера и некой женской ноги.

«Я считаю, что Панин перешел все границы. Мне он чем-то сегодня напоминает нынешних участников проекта «Дом-2». Чем больше скандалов — тем лучше. Должны же быть какие-то рамки приличия. Я недавно узнала, что он был на этом шоу в апреле. Сидел на этом же стуле. Хочется верить, что после последнего скандала его больше сюда никогда не пригласят», — заявила она.

Алла Довлатова также спросила телеведущую, какие у нее ближайшие планы. «Поеду в Америку, снимаю дом в Беверли-Хиллз. Мне очень нравится в Америке», — заявила модель. «А ты бы хотела выйти замуж за американца? К примеру, за актера?» — спросила ведущая шоу. На это Водонаева ответила отрицательно. При этом она заметила, что некоторые западные звезды ей очень нравятся.

«Люблю Джорджа Клуни, Квентина Тарантино. Просто схожу с ума, когда его вижу. У него нелепый вид, страшное лицо. Но я бы вышла за него замуж. Кстати, он очень любит женские ноги. У него прямо фетиш какой-то — женские ступни всегда показывает в своих картинах. Блин, почему я опять про Панина сейчас подумала?» — заметила телеведущая.